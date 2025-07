Un quarantunenne è stato arrestato a Palermo, in via Gioacchino Rossini, per rapina impropria, dopo un inseguimento. L’uomo aveva strattonato una commessa e si era impossessato di un costoso profumo Dior. L’impiegata si era lanciata all’inseguimento e aveva gridato «al ladro, fermatelo». La fuga è durata poco, i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato. L’arresto dell'uomo, originario dell'Agrigentino, è stato convalidato dal gip.