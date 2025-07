L'inchiesta all'Ars e le intercettazioni: «Nascondete il business dietro la parola cultura»

«Cambia mestiere, dovresti metterti in tasca almeno il 40% per ogni evento organizzato». Non ha peli sulla lingua il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, mentre si rivolge a Marianna Amato, dipendente della Fondazione orchestra sinfonica siciliana.

Entrambi indagati nell’ambito dell’inchiesta su corruzione e finanziamenti dell’Ars per eventi culturali, i due hanno anche avuto alterchi importanti. E da questi screzi sono emerse determinate evidenze, secondo gli inquirenti che ascoltavano i due parlare al telefono.

A cominciare dal fatto che in realtà la cultura era solo un paravento per intascare fior di migliaia di euro. Lo ammette lo stesso Galvagno, durante una conversazione captata nella sua abitazione mentre parla con la Amato, contrariato dalla continua richiesta di contributi: «Nascondete il business dietro la parola cultura... Questa è la verità…».

