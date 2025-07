Danni provocati dai cinghiali, esposto di un viticoltore: chiesti quasi due milioni di euro alla Regione

Un agricoltore di Marineo ha presentato un esposto alla magistratura di Palermo per chiedere il risarcimento dei danni alla Regione Siciliana per un milione e 800 mila euro provocati nei suoi vigneti dai cinghiali.

«Ho chiesto tramite i miei legali il risarcimento dei danni patiti per i mancati raccolti di uva dei vigneti dal 2019 al 2024 causati dalle invasioni di cinghiali nella mia azienda vitivinicola - dice Franco Calderone - ho mandato oltre 60 Pec a tutti gli uffici preposti, ma mai nessuno ha mosso un dito per porre rimedio a questo problema, che oltre a me porta centinaia di aziende agricole al collasso economico. Anzi, quando l’anno scorso ho rilasciato diverse interviste e un direttore regionale disse che avevo creato allarmismo. Certo, dopo essere stato aggredito dai cinghiali ed essere saltato sul trattore per evitare che mi sbranassero, e dopo avere assistito all’inerzia della pubblica amministrazione, si, ero allarmato».