Teatro Massimo, Schifani nomina l'ex magistrato Anna Maria Palma nel consiglio di indirizzo

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha designato l’ex magistrato Annamaria Palma Guarnier nel Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Massimo di Palermo. Sostituirà Marcella Cannariato, che oggi si è dimessa per la vicenda giudiziaria che la vede coinvolta.

Palma Guarnier, nella sua lunga carriera professionale, ha prestato servizio a Palermo ricoprendo i ruoli di procuratore generale facente funzioni, avvocato generale, sostituto procuratore generale e procuratore aggiunto. È stata anche reggente a Roma del dipartimento per la Giustizia minorile e vice capo del dipartimento Affari giustizia del ministero.

In precedenza, ha svolto a Caltanissetta il ruolo di sostituto della Dda, istruendo i processi per gli omicidi dei giudici Rocco Chinnici, Paolo Borsellino, Rosario Livatino e per la strage di Pizzolungo.