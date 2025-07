Sono quattro i feriti, al momento, nell’incidente che ha coinvolto un pulmino in via Ruffo di Calabria. Sono due bambini, una educatrice e l’autista del mezzo soccorsi dai sanitari del 118 e coordinati dal medico rianimatore della centrale che ha raggiunto il luogo dell’incidente. Le condizioni dei feriti non sono gravi. Nel luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale.