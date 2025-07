L'assalto alle Poste di Bagheria, presi i due rapinatori

I poliziotti di Bagheria hanno arrestato i due autori della rapina commessa lo scorso 18 giugno all’ufficio postale Bagheria 1.

Secondo la ricostruzione fornita, dopo avere fatto ingresso all’interno dell’ufficio postale ,fingendo di essere clienti, i due rapinatori sono rimasti in sala d’attesa per qualche minuto osservando i movimenti dei numerosi astanti e degli impiegati. Nel momento in cui decidevano di agire, mentre il rapinatore armato di pistola puntava l’arma all’indirizzo del direttore che in quel frangente stava operando, dall’interno, allo sportello bancomat, l’altro complice si dirigeva verso il front office della filiale dove stavano operando le due impiegate. Raggiunta la posizione di una di queste, il rapinatore a volto scoperto la minacciava verbalmente togliendole prima il cellulare dalle mani con il quale stava tentando di lanciare l’allarme, e poi la rapinava della somma di 400,00 custodita in cassa. Non soddisfatto del bottino, il rapinatore stringeva l’impiegata ad un braccio cercando di condurla nel retro dell’Ufficio ove era ubicata la cassaforte. Tentativo, questo, non andato a buon fine a causa del precipitarsi degli eventi che costringeva i rapinatori a darsi repentinamente alla fuga perché certamente impauriti dalle grida dei numerosi clienti presenti all’interno dell’ufficio postale.