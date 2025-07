I residenti protestano e arrivano i controlli: chiusi due pub in centro a Palermo

Sono stati chiusi dalla polizia municipale due pub, Iberico e Socio Urban Garden, in via Mazzini a Palermo. I due titolari sono stati multati e denunciati. I controlli sono scattati dopo una serie di esposti presentati dal comitato dei residenti. Al pub Iberico gli agenti della polizia municipale hanno contestato gli impianti di amplificazione non a norma, l’occupazione di suolo pubblico, la

perizia fonometrica non regolare, la presenza di strutture edile in acciaio piantata al suolo e non rimovibile e l’ampliamento edile con una tettoia coibentata. Contestata anche la scia con

diversa destinazione d’uso. Sono state elevate sanzioni per 2500 euro.

Il titolare è stato denunciato per invasione di suolo pubblico, edificazione di struttura e ampliamento dell’immobile. Sono stati apposti i sigilli. Anche al proprietario del pub Socio Urban Garden sono state contestate le stesse irregolarità più carenze igienico sanitarie. Sono scattate multe per 5.400 euro e la denuncia per occupazione di suolo pubblico, edificazione abusiva e ampliamento dell’immobile.