Completati i lavori sulla strada intercomunale di Irosa: riapre anche lo svincolo

È di nuovo aperta al transito la strada intercomunale di Irosa che collega lo svincolo autostradale di Irosa sulla A19 ed i Comuni delle alte Madonie, dopo la realizzazione dei lavori di sostituzione del tubo “armco” dal diametro di un metro e mezzo, posto lungo tutta la sezione trasversale al Km 2+200, ad una profondità di 7 metri, per una lunghezza di 25 metri circa.

Negli anni scorsi si era manifestato un collasso della sede stradale in corrispondenza di questo attraversamento, rappresentando un rischio per la sicurezza stradale. La Città Metropolitana di Palermo, con la variazione di bilancio dello scorso Novembre 2024, ha stanziato al somma di 550 mila euro.

La Direzione Viabilità è in atto impegnata in un programma di manutenzione straordinaria delle strade provinciali e, in particolare, sulle Madonie sono in corso 18 contratti applicativi per un investimento complessivo di oltre 16 milioni di euro, che riguarda la SP 9 delle Madonie , la ex cons. 8, le strade di Collegamento con la SP 8, la SP 32 di Bompietro, SP 11, SP 14 di Casalgiordano, SP 54 di Piano Battaglia ed SP 54 bis di Gibilmanna, la SP 136 di Gallizza e Campella e la IC 19 di Raffo.