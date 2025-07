Adrano, bloccano la strada per girare il videoclip di un cantante neomelodico

Hanno invaso una parte della trafficata via di Adrano, nel Catanese, per partecipare alla realizzazione di un videoclip del loro beniamino musicale, un cantante neomelodico, da realizzare in strada, senza alcuna autorizzazione. A mettere fine all’improvvisato allestimento del set sono stati gli agenti di polizia che hanno notato un folto gruppo di persone in sella a una ventina di scooter e a bordo di due auto.

Non appena hanno visto la volante del Commissariato di Adrano, i giovani sui mezzi a due ruote hanno subito messo in moto per sfrecciare a tutta velocità tra le auto, prendendo direzioni diverse, anche contromano, per dileguarsi tra le vie limitrofe, in modo da far perdere le loro tracce. I poliziotti hanno controllato le nove persone a bordo delle due vetture, tutte di Catania, che hanno spiegato di trovarsi ad Adrano per girare il video di un cantante neomelodico con centinaia di followers, da pubblicare su un social network particolarmente frequentato dai giovani.