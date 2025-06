Palermo, riapre la via Tucci. Figuccia: «Abbiamo tutelato le case e il territorio»

Dopo mesi di blocco riapre via Francesco Tucci, strada di collegamento con Baida che si trova nel tratto compreso tra via Sant’Isidoro e l’incrocio di via Roccazzo. «Comprendiamo i disagi affrontati dai cittadini e ci scusiamo per le difficoltà che hanno dovuto sopportare - dice Vincenzo Figuccia, deputato della Lega all’Ars - ma sono stati lavori necessari per mettere in sicurezza un’area a rischio idrogeologico, già colpita, in passato, da gravi allagamenti. Oggi proteggiamo le abitazioni e tuteliamo il territorio. Stiamo già programmando ulteriori interventi per rendere più sicuro il canale e l'intera zona».

L’intervento è stato reso possibile « grazie al finanziamento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, per questo - prosegue Figuccia - ringraziamo il ministro Matteo Salvini per l’impegno mantenuto. I lavori serviranno a tutto il territorio, più volte soggetto, in questi anni, a inondazioni e allagamenti, come accaduto in occasione del Festino di Santa Rosalia del 2020, quando tanti residenti furono costretti ad evacuare o a subire ingenti perdite di carattere economico».