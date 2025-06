Palermo, nuovo semaforo in via Pitrè: al via i lavori davanti alla cittadella della Polizia

Sono iniziati questa mattina i lavori per l’installazione di un nuovo impianto semaforico a chiamata in via Pitrè, all’altezza dell’ingresso della cittadella della Polizia. L’intervento, deciso dall’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo per ragioni di sicurezza, è stato affidato ad Amg Energia , con il supporto dell’impresa Biondo srl di San Giuseppe Jato. Il semaforo, richiesto dalla Questura di Palermo , sarà dotato di lanterne a led e dispositivi sonori per non vedenti. Prevede anche un pulsante dedicato che consentirà agli agenti di attivarlo per agevolare l’uscita in sicurezza delle pattuglie dal complesso.

Coinvolta anche via Giuseppe Cocchiara, all’incrocio con via Pitrè, dove sono in corso lavori analoghi di attraversamento e divieto di sosta nel tratto limitrofo. L’impianto rientra in un affidamento complessivo da 149.835 euro all’Amg da parte dell’Ufficio Traffico e Mobilità, che include anche l’installazione di lanterne semaforiche aggiuntive in diversi punti della città. Tra gli interventi già completati, una lanterna per la svolta continua in via dell’Orsa Minore e un’altra all’incrocio tra via Roma e via Cavour.

Dopo via Pitrè, i prossimi lavori riguarderanno l’installazione di un nuovo impianto a ciclo fisso in via Roma all’incrocio con via Mariano Stabile e un impianto pedonale a chiamata in via Parlavecchio, davanti al complesso “Aule nuove” della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università.