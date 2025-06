Palermo, autista dell'Amat aggredito da un uomo a pugni e calci in faccia

Un autista dell’Amat di Palermo della linea 364 è stato aggredito con calci e pugni alla testa e al volto da un automobilista a Palermo in viale Regione Siciliana, all’incrocio con con la via Altofonte.

L’autista, dell’azienda che gestisce il trasporto pubblico urbano a Palermo, ha riportato un trauma cranico con interessamento del naso. Dovrà sottoporsi a un'ulteriore visita maxillo-facciale.

L’aggressore era parcheggiato in doppia fila in via Altofonte impedendo il transito del bus. L’autista ha suonato più volte per farlo spostare. L’automobilista anziché spostare la vettura ha aggredito l’autista che è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all’ospedale Civico.