Bayesian, la scala reale è stata trovata aperta: chi l'ha usata? E perché? L'anteprima del servizio in onda questa sera su Quarta Repubblica

La scala reale è stata trovata aperta al momento del recupero, ma i testimoni di quella notte l'avevano vista chiusa, almeno fino alle 21,45. Perché è stata aperta? Da chi è stata usata? È salito qualcuno a bordo? I punti interrogativi che girano intorno al naufragio dello scorso agosto in cui hanno perso la vita il magnate Mike Lynch, la figlia Hanna e i loro quattro ospiti aumentano.

Verranno affrontati questa sera (30 giugno) a Quarta Repubblica in prima serata su Retequattro, condotto da Nicola Porro, di cui il Giornale di Sicilia pubblica in anteprima una clip di ciò che andrà in onda. Le immagini mostrano gli interni del Bayesian con i dettagli dei saloni, la plancia di comando, la sala macchine e la control room.

Tra i dubbi e i misteri da sciogliere anche quello del gommone.

Gli interni del veliero sono pieni di fango e melma e lo sfarzo di cui il Bayesian era simbolo oggi è solo un ricordo opaco che cela i segreti di quella notte del 19 agosto.