Zisa e Danisinni, motorini «smarmittati» e senza regole: l’allarme dei residenti

Corse spericolate, motori truccati, rumori assordanti e nessuna traccia di casco o targa: tra i quartieri Zisa e Danisinni si ripetono ogni giorno scene da far west urbano. A segnalarlo è un lettore, esasperato da una situazione che ormai, denuncia, va avanti da settimane. Nel suo racconto, descrive giovani – spesso giovanissimi, verosimilmente minorenni – a bordo di motorini visibilmente modificati e senza dispositivi obbligatori per legge, che sfrecciano tra le strade del quartiere incuranti del traffico e del rischio per sé e per gli altri. «Sono motorini smarmittati, rumorosissimi, che fanno scattare anche gli antifurti delle auto parcheggiate», scrive.

Il fenomeno non si limita solo alla circolazione stradale: in alcuni casi i motorini invadono persino gli spazi verdi, come i viali sterrati del giardino antistante il Castello della Zisa, frequentato nel pomeriggio da numerose famiglie con bambini. Una situazione che, oltre al disturbo acustico e alla violazione del codice della strada, crea un grave pericolo per i pedoni, in particolare i più piccoli.