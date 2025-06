«Pochi carabinieri in Sicilia», il sindacato Sim chiede il trasferimento di unità

Il Sim Carabinieri lancia un nuovo appello per affrontare le «gravi carenze di organico che da troppo tempo penalizzano le regioni del Sud Italia, con particolare riferimento a Calabria, Sicilia e Sardegna» e chiede l'attivazione di trasferimenti straordinari per quelle regioni.

«In territori segnati da un costante aumento dei reati e da una criminalità sempre più organizzata e fluida - afferma Sim Carabinieri - non è più accettabile gestire la sicurezza pubblica facendo ricorso sistematico al lavoro straordinario. È una pratica che danneggia i militari, già provati sul piano fisico e psicologico, impedisce il recupero delle ferie e finisce per compromettere la qualità del servizio reso ai cittadini.»

Per questo si chiede «con forza» l’attivazione immediata di un Ge.Tra. straordinario - uno strumento di gestione dei trasferimenti - riservato esclusivamente alle regioni del Sud. «Una misura necessaria, insieme all’abbattimento del vincolo di permanenza per i militari oggi in servizio nel Nord Italia, che consentirebbe di riequilibrare le risorse umane su scala nazionale e di rafforzare la presenza dell’Arma nei territori in maggiore sofferenza.