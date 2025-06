Maxi concerto al Foro Italico, la questura: «Drone in volo per la prima volta a garantire la sicurezza»

Missione riuscita. Il maxi concerto di «Radio Italia Live» al Foro Italico si è chiuso senza incidenti, grazie a un piano di sicurezza imponente e al debutto, per la prima volta a Palermo, di un drone della Polizia in volo sopra la folla.

Dalle prime ore del pomeriggio fino a notte fonda, l’occhio elettronico ha trasmesso immagini in diretta alla sala operativa della Questura, permettendo di seguire ogni spostamento dei 47 mila spettatori e di coordinare eventuali interventi in tempo reale.

Sul campo hanno lavorato fianco a fianco Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Polizia Municipale, Protezione civile, Vigili del fuoco e steward. Una macchina organizzativa complessa, preparata con sopralluoghi e riunioni tecniche, con controlli serrati già all’ingresso e unità antiterrorismo pronte a intervenire. Un sistema che ha funzionato alla perfezione c on gli spettatori che hanno potuto assistere allo show in sicurezza.