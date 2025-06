Lanciate pietre, uova e vernice. Giornale di Sicilia nel mirino del corteo pro Palestina

Atti violenti, ingiustificati e intollerabili contro il Giornale di Sicilia nel corso della manifestazione di ieri in segno di solidarietà con la popolazione palestinese e contro la guerra a Gaza. Il corteo, promosso dalla comunità Palestinese e dalla rete solidale cittadina, è partito dal Foro Italico e ha raggiunto Palazzo dei Normanni per contestare la mozione approvata dall’Ars, ritenuta priva di azioni concrete.

Durante il percorso, alcuni manifestanti non hanno trovato di meglio che lanciare uova, pietre e vernice contro la sede del Giornale di Sicilia in via Lincoln, sostenendo l’inverosimile tesi che «la stampa e i mezzi di informazione sistematicamente oscurano ciò che avviene a Gaza e sono complici del genocidio».

Il Giornale di Sicilia è stato preso di mira anche per il fatto di avere dato correttamente la notizia, ieri mattina, di una bandiera israeliana bruciata, un gesto rivendicato dal centro sociale Anomalia.

Gli agenti della Digos hanno avviato gli accertamenti del caso e stanno analizzando le immagini delle telecamere per identificare i responsabili di questa scriteriata protesta.