Domenica di caldo e caos sull'A19 Palermo-Catania, tre chilometri di coda tra Bagheria e Casteldaccia

Mattinata di traffico sostenuto sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, dove si registrano rallentamenti e code fino a tre chilometri nel tratto compreso tra Bagheria e Casteldaccia, in direzione Catania. La congestione è dovuta al flusso intenso di veicoli in uscita da Palermo verso le località balneari.

Nessuna criticità al momento sulla carreggiata opposta, dove la circolazione risulta regolare.

Anas ha rafforzato la presenza del proprio personale per gestire la viabilità e fornire assistenza agli automobilisti in difficoltà. Sono inoltre operativi presidi di soccorso meccanico lungo la tratta Palermo–Termini Imerese, attivabili in caso di necessità dalla Sala Operativa Anas di Palermo.

La situazione è monitorata costantemente e nelle prossime ore sono previsti ulteriori aggiornamenti. Per informazioni in tempo reale è possibile contattare il numero verde gratuito 800.841.148, consultare il sito ufficiale www.stradeanas.it o seguire i canali social di Anas.