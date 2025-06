A19, traffico intenso verso Palermo: quattro chilometri di coda tra Casteldaccia e Bagheria

Sull'autostrada A19 Palermo-Catania il traffico è in aumento: al momento si registrano code e rallentamenti di circa quattro chilometri nel tratto compreso fra Casteldaccia e Bagheria, nella carreggiata in direzione Palermo, per via degli spostamenti dell’utenza verso il capoluogo siciliano. L'Anas riferisce che la circolazione è fluida nella carreggiata opposta.

«Gli automobilisti - scrive Anas in una nota - sono invitati a valutare fasce orarie alternative e partenze scaglionate per il rientro dalle località balneari al capoluogo siciliano, preferibilmente in tarda serata, in orari con temperature non troppo elevate, per evitare i momenti di maggiore congestione dell’autostrada».

La situazione è monitorata costantemente dal personale in servizio. Per informazioni in tempo reale è possibile contattare il numero verde gratuito 800.841.148, consultare il sito ufficiale www.stradeanas.it o seguire i canali social di Anas.