Traffico sostenuto sull’A19 Palermo-Catania: code tra Bagheria e Casteldaccia

Mattinata di traffico intenso sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, dove si segnalano code e rallentamenti per circa tre chilometri nel tratto compreso tra Bagheria e Casteldaccia, in direzione Catania, a causa degli spostamenti verso le località balneari in uscita dal capoluogo siciliano. Regolare, invece, la circolazione in carreggiata opposta, verso Palermo.

La situazione è monitorata costantemente dal personale in servizio, con presidi aggiuntivi disposti da Anas per gestire il traffico e offrire supporto agli utenti.

Proseguono i lavori tra Altavilla Milicia e Bagheria

Anas informa che proseguono i lavori di messa in sicurezza dell’autostrada A19 nel tratto compreso tra Altavilla Milicia e Bagheria (dal km 5 al km 10), dove sono attivi cantieri per l’adeguamento delle barriere di protezione, sia sui viadotti che sul corpo stradale. I cantieri sono fondamentali per garantire la sicurezza della circolazione, ma potrebbero causare disagi alla viabilità nel weekend, in particolare durante i momenti di maggiore afflusso.