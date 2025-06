Palermo, straordinari della polizia municipale bloccati: «Persi 10 milioni dalle multe»

Il blocco dei servizi supplementari di sicurezza urbana sta provocando minori entrate dalle multe per circa dieci milioni di euro. Lo certifica il comandante della polizia municipale, Angelo Colucciello, con una serie di comunicazioni con la ragioneria generale nella fase di elaborazione della relazione sugli equilibri di bilancio.

Com’è noto, dal luglio dell’anno scorso, non si riesce a rendicontare la spesa di circa un milione finanziata dal ministero degli Interni per il contrasto alla mala movida e, in generale, per le attività di controllo del territorio.

Un fondo messo a disposizione per tutte le città metropolitane per tre anni, un milione ogni 12 mesi. Ma, nonostante le attività svolte dagli agenti a partire dal festino 2024, ci sono state profonde divergenze di vedute fra il Comando di via La Malfa e gli uffici contabili di via Roma. Contestato il pagamento alla dirigenza, congelato in attesa di chiarimenti ministeriali; mentre dopo lunghe discussioni sembra sbloccata la liquidazione dello straordinario per i profili più bassi, come gli agenti di polizia municipale.