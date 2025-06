L'inchiesta su Galvagno, spuntano le intercettazioni

Contributi per eventi culturali a fondazioni ed enti, in cambio di incarichi e consulenze per lo staff del presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno (FdI), indagato dalla procura di Palermo per corruzione, insieme alla sua portavoce, Sabrina De Capitani, alla presidente della Fondazione Dragotto Caterina «Marcella» Cannariato, all’imprenditore Nuccio La Ferlita (organizzatore di eventi) e a Marianna Amato, dipendente della Fondazione orchestra sinfonica siciliana.

L’inchiesta adesso si arricchisce di alcune intercettazioni della Guardia di finanza.

L’attuale filone d’indagine parte da un’altra inchiesta del 2023, ancora aperta, che riguarda le spese della Regione siciliana per il Festival del cinema di Cannes, quando un finanziamento dell’assessorato al Turismo di 3,5 milioni, veicolato dalla società lussemburghese Absolute Blue (di cui De Capitani era stata key account, prima di diventare portavoce di Galvagno), fu bloccato dal presidente della Regione Renato Schifani per l’esosità della cifra.

Dalle intercettazioni per quell'inchiesta del 2023 si è arrivati a scoprire il giro di contributi dell’Assemblea siciliana. In un’intercettazione delle Fiamme Gialle, il presidente dell’Ars, messo al corrente dalla sorella che Cannariato (attualmente anche nel Consiglio d’indirizzo del teatro lirico di Palermo) vorrebbe far fuori Marianna Amato, dice che la donna «è di Uomo 6», com'è indicato nelle carte dell’inchiesta, «non la può fare fuori, perché i soldi glieli sto dando».