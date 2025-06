Controlli nei mercatini rionali a Palermo, multati trenta ambulanti: diversi abusivi si sono dati alla fuga

Trenta multe per occupazione abusiva del suolo pubblico in questa settimana. È questo il report fornito dall'assessorato alle Attività produttive e dalla polizia municipale che recentemente hanno istituito una task force per intensificare i controlli sulla regolarità delle attività nei mercatini rionali del territorio cittadino. Le operazioni hanno anche accertato in alcuni casi la totale assenza di autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale con diversi abusivi che si sono dati alla fuga alla vista della polizia municipale.

«La lotta all’abusivismo e la tutela delle attività regolari - ha commentato il sindaco Lagalla - restano una priorità per questa Amministrazione. Il nostro impegno è garantire ordine, legalità e rispetto delle regole nei mercati rionali che significa anche sostenere chi opera con serietà, nel rispetto delle normative e contribuendo, da un lato, allo sviluppo economico del territorio e dall’altro a contingentare ancora di più gli spazi per tutelare la sicurezza dei cittadini durante le vendite».