Ztl sospesa oggi in tutto il centro storico e non solo sull'asse di via Roma in occasione del Concertone di Radio Italia.

Lo stabilisce una ordinanza firmata dal comandante della Pm, Angelo Colucciello dopo una serie di consultazioni con il sindaco Roberto Lagalla.

La sospensione su tutto il perimetro del centro storico sarà valida fino alle 20 di domani.