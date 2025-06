Radio Italia a Palermo, il Foro Italico è già pieno. Cantanti sul palco per il soundcheck

Il prato del Foro Italico è già un tappetto di ragazzi e ragazze, che in fila dalle 9 di questa mattina (27 giugno) hanno atteso l'apertura dei varchi per potersi accaparrare i posti migliori. Le prime file di ogni settore sono già occupate e sul palco si alternano gli artisti per l'ultimo soundcheck prima della grande serata. Tra i più acclamati, soprattutto dalle ragazze, c'è Antonio Stash: per il frontman dei The Kolors sono piovuti applausi e cori, riservati un po' a tutti gli artisti che a mano a mano salgono sul palco.

Le alte temperature si fanno sentire, ma ad aiutare i ragazzi a rinfrescarsi ci pensano gli addetti alla sicurezza, acclamati non appena si avvicinano alle transenne. È il segnale: mani in aria e tutti pronti per i getti d'acqua che arrivano dai tubi.