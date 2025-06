Palermo, cinque turisti aggrediti e rapinati alla Vucciria: si rifugiano in un B&b

Rapinati e picchiati e una ragazza importunata: una tranquilla serata in Vucciria si trasforma in un incubo per cinque turisti. I giovani, quattro ragazzi portoghesi e una ragazza italiana, stavano trascorrendo la serata in Vucciria quando sarebbero stati puntati da un gruppetto di palermitani, che li avrebbe avvicinati e rapinati.

I poveri turisti avrebbero tentato di reagire e ne sarebbe nata una colluttazione, come indicano le magliette di due di loro sporche di sangue.

La rapina è comunque andata a segno e i quattro portoghesi sono stati costretti a consegnare cellulari e soldi. Spaventati, hanno fatto ritorno alla casa vacanza dove alloggiavano in corso Vittorio Emanuele all’altezza dei Quattro Canti, ma il gruppetto di malviventi non sembrava soddisfatto. E lì avrebbe seguiti importunando la giovane ragazza italiana che stava facendo ritorno con loro: per paura, tutti e 5 si sarebbero rifugiati nel B&B a pochi passi da piazza Villena, dove la giovane avrebbe preso una stanza all’ultimo momento.