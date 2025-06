Palermo paralizzata dal traffico, caos in centro tra clacson e proteste

È il giorno del grande concerto di Radio Italia Live al Foro Italico, ma per molti palermitani è anche il giorno del grande caos. Già dalla metà della mattinata, il traffico è andato completamente in tilt, con autobus rallentati, clacson impazziti e proteste che si moltiplicano.

Dalla zona di via Libertà, all’altezza di via Notarbartolo, raggiungere le Poste centrali ha richiesto oltre un’ora a bordo del bus. A segnalarlo sono decine di cittadini esasperati che hanno contattato la redazione, parlando di un centro città letteralmente bloccato. Le auto quando si muovono procedono a passo d’uomo, le code invadono le principali arterie del centro, da via Roma a via Cavour, da via Crispi a via Libertà.

A peggiorare la situazione, il caldo torrido, con temperature che sfiorano i 36 gradi e un’umidità opprimente che rende ancora più difficile la convivenza con una mobilità urbana in crisi. Molti pendolari sono rimasti bloccati per ore nel traffico.