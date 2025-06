Palermo capitale della musica: arriva Radio Italia Live al Foro Italico

Palermo si prepara a vivere una serata da grande evento con il concerto Radio Italia Live, in programma stasera al Foro Italico. Sul palco, a partire dalle 20:40, saliranno star della musica italiana come Annalisa, Blanco, Tananai, Noemi, The Kolors, Negramaro, Raf, Gabbani e molti altri, accompagnati dall’orchestra diretta da Bruno Santori.

Il Foro Italico è pronto ad accogliere migliaia di persone per un evento di cui il gruppo Giornale di Sicilia, Tgs, Rgs e Gds.it è media partner.

Il concerto, gratuito e trasmesso in diretta su Radio Italia, TV e online, prevede l’ingresso contingentato da tre varchi (piazza Tonnarazza, via Lincoln, via Cala), consigliato entro le 18:30. Vietati oggetti ingombranti e bottiglie di vetro.

Mobilità e sicurezza al centro dell’organizzazione: sospesa la Ztl, chiuse diverse strade tra cui Foro Italico e via Lincoln, attivi parcheggi dedicati e potenziati i mezzi pubblici (bus, tram fino alle 3, treni speciali per Agrigento, Cefalù e Piraineto).