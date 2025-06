L'operaio morto il 23 giugno, incidente stradale o sul lavoro? Aperta inchiesta

Il primo referto dell’ospedale parlava di incidente stradale, ma la procura di Palermo vuole vederci chiaro è ha aperto un’inchiesta sulla morte di Mario Nardi, 61 anni, deceduto lo scorso 23 giugno all’ospedale Civico. Secondo i familiari dell’operaio di San Giuseppe Jato si è trattato di un incidente sul lavoro avvenuto a Sagana, ma sono tanti gli aspetti da chiarire. All’istituto di medicina legale del Policlinico è stata eseguita l’autopsia dal medico Manfredi Rubino.

Nardi, deceduto in ospedale, sarebbe stato trasportato in auto e poi soccorso in via Ernesto Basile da un ambulanza del 118. Ma secondo i familiari, assistiti dall’avvocato FrancescoTranchina, il racconto sulla morte del loro caro è tutt'altro che chiaro. E’ stato detto che è stato investito da un cingolato, poi da un pick- up, infine da un escavatore. Il titolare della ditta è indagato per omicidio colposo.