L'hostess morta a Vienna, il padre: «Siamo stati trattati male dalle autorità austriache»

«Era una ragazza serena e sensibile, parlava dei suoi problemi con la mia ex moglie, la quale poi mi riferiva sempre se c'era qualcosa che non andava – prosegue il genitore – amava gli animali e da bambina salvava tutti i gattini che trovava per strada, quelli più sfortunati. Un giorno le dissi, scherzando, che avremmo potuto aprire un negozio di animali, perché ne avevamo già abbastanza». IL papà di Aurora Maniscalco, Francesco, si lascia andare ai primi ricordi che gli vengono in mente. Cerca di capire se a loro genitori fosse sfuggito qualcosa, qualche segnale. Ma niente, Aurora era «serena».

Il padre accoglie con amarezza la decisione delle autorità austriache: «Non hanno sequestrato l'appartamento, non hanno sequestrato i telefoni e non hanno chiesto nemmeno l'acquisizione delle telecamere di video sorveglianza – dice – e pensano di aver già capito tutto. La nostra battaglia non finisce qui. Siamo stati trattati molto male dalle autorità austriache, ci hanno rimpallato tra un ufficio e un altro, senza pietà. Noi non cerchiamo fantasmi ma vogliamo solo sapere la verità sulla morte della nostra Aurora».