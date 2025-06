Teatro Massimo, il bilancio è ok: in aumento incassi e numero di stabilizzati

Così come è stata rinnovata per il terzo anno consecutivo la collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, che contribuisce anche nel 2025 a sostenere le attività delle orchestre giovanili della Fondazione Teatro Massimo. Nel 2024 hanno confermato il proprio contributo economico alle attività del Teatro, in qualità di sostenitori privati della Fondazione, il gruppo Rocco Forte Hotels - che mantiene viva la partecipazione di Villa Igiea a cui si affianca il Verdura Resort, l’altra struttura siciliana della catena di hotel di lusso - la Città Metropolitana di Palermo, la società Gesap, Mangiàs Resorts & Clubs e Confcommercio.

Crescono anche le attività dalla forte valenza sociale, punto fermo già da diversi anni dei progetti inclusivi rivolti alla cittadinanza promossi dalla Fondazione, anche attraverso le formazioni giovanili, che nel corso del 2024 hanno realizzato oltre 30 appuntamenti.

«E' con orgoglio e grande soddisfazione che anche quest’anno abbiamo approvato un bilancio che registra numeri importanti dell’attività del Teatro Massimo» - dice il presidente della Fondazione e sindaco di Palermo Roberto Lagalla - dati in aumento per quanto riguarda spettatori e visitatori e record di botteghino certificano da un lato il sostegno concreto che l’amministrazione comunale sta dando al Teatro e dall’altro la qualità delle attività, non solo artistiche, che offre la Fondazione e di questo rivolgo il mio sentito ringraziamento al Sovrintendente Marco Betta e a tutti i lavoratori e le maestranze per il grande impegno. Nell’ultimo anno, inoltre, il Teatro ha anche attivato una politica sul personale che ha portato a nuove assunzioni e anche questo è un dato che ci fa guardare al futuro con ancora più fiducia».