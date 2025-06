Nuovo cavallo accasciato a Palermo? Ferrandelli: «È una fake, foto del 2023: servono serietà e rispetto per la causa»

Nessun cavallo è stramazzato per il caldo nelle ultime ore nel centro storico di Palermo. A chiarirlo è l’assessore al Benessere animale Fabrizio Ferrandelli, intervenuto per smentire con fermezza una notizia falsa che da ore sta circolando sui social, corredata da immagini forti e allarmanti.

«Le foto che in questi minuti stanno girando sui social e che mostrano un cavallo scivolato a terra – afferma Ferrandelli – sono risalenti al 2023». L’animale immortalato, prosegue l’assessore, «non si è accasciato per il caldo, come erroneamente riportato, ma è semplicemente scivolato, ed è tutt’ora in custodia dell’amministrazione comunale e sta bene».

A confermare l’assenza di nuovi episodi, anche le telecamere della Control Room della Polizia Municipale, che non hanno registrato alcun incidente nei luoghi segnalati dagli utenti in rete.

Ferrandelli ha colto l’occasione per ribadire l’impegno del Comune in materia di tutela degli animali, sottolineando il percorso già avviato per regolamentare – e superare – l’uso delle carrozze trainate dai cavalli: «L’amministrazione comunale ha intrapreso con convinzione un percorso rivolto alla tutela del benessere animale e in queste ore, in sinergia con le commissioni consiliari e i tavoli regionali, sta cercando di trovare un metodo efficace, sia attraverso l'applicazione dell'ordinanza che prevede lo stop alle carrozze nelle ore più calde, sia facendosi promotrice dell'abolizione di questo servizio, ormai anacronistico».