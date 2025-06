Il ritorno sul palco di Tony Colombo, il concerto di Palermo rinviato a luglio

Era prevista per sabato 28 giugno al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo la nuova tappa del «T'aspetto fore 'o core-Tour» di Tony Colombo ma il concerto è stato rinviato per motivi di sicurezza ed accoglienza al 26 luglio 2025. Lo rende noto un comunicato.

«Siamo felici e al tempo stesso sorpresi dalla straordinaria risposta del pubblico per il concerto di Tony Colombo previsto per il 28 giugno 2025 - afferma l’organizzazione della tappa palermitana - l’elevato numero di richieste ha superato ogni aspettativa, rendendo necessario un ripensamento organizzativo per garantire un evento sicuro, accogliente e all’altezza dell’entusiasmo dimostrato.

Per questo motivo, il concerto verrà rinviato a una nuova data, il 26 luglio 2025 sempre al Velodromo di Palermo, che permetterà di accogliere tutti i fan in un’unica serata memorabile, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle condizioni ottimali per il pubblico».