Concerto di Radio Italia. Treni speciali, la mappa delle strade chiuse e dei divieti di sosta

È tutto pronto per il concerto di Radio Italia, in programma domani, alle 20,40, al Foro Italico. La città si prepara a vivere l'evento, però, con qualche limitazione alla circolazione. Nell'ordinanza del Comune la Ztl, per il solo tratto di via Roma, in entrambi i sensi di marcia, domani, sarà sospesa, dalle 8 del mattino alle 24 e sabato dall'1 di notte fino alle 6.

Intanto, già dalle 7 di stamattina e fino alle 24 o comunque fino al termine delle prove per il concerto, verrà chiusa la carreggiata di mare del Foro Umberto I, da Piazza Tumminello all'altezza del civico 11 e 12. Prevista l'istituzione del doppio senso di marcia sempre dalle 7 alle 24, nella carreggiata di monte di Foro Umberto I, con deviazioni tramite i varchi di piazza Tumminello, sempre del civico 11 e 12.

Il divieto di sosta, sarà istituito, invece, dalle 18 di oggi e fino alle 5 di sabato, in diverse strade. Inoltre, Trenitalia, assieme alla Regione, ha attivato 6 treni straordinari.