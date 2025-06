Una tartaruga marina nidifica a Capaci, il Wwf: è la prima volta sulla costa nord-occidentale siciliana

Un evento raro e straordinario si è verificato sulla costa nord-occidentale della Sicilia: è stato individuato e confermato il primo nido di tartaruga marina Caretta caretta a Capaci, nel territorio del Palermitano. Lo annuncia il WWF Sicilia Nord Occidentale, che da giorni monitorava l’area con l’ausilio di un drone. «Avvistata e confermata la prima nidificazione di tartaruga marina sulla costa nord-occidentale siciliana: il nido si trova a Capaci», dichiara l’associazione ambientalista, sottolineando la portata ecologica del ritrovamento.

Si tratta del primo caso documentato per la stagione in corso in questa parte del litorale e di uno dei pochissimi registrati storicamente. Lo scorso anno, il primo nido nel Palermitano era stato localizzato il 19 giugno a Mondello. Un dato che conferma un trend in crescita, legato a dinamiche naturali ma anche agli effetti del cambiamento climatico.

Il successo odierno è frutto di un lungo lavoro di educazione ambientale, sensibilizzazione e monitoraggio da parte di enti, volontari e associazioni locali. Tra queste, si segnala l’associazione Liberambiente, da anni impegnata nella salvaguardia della biodiversità marina.