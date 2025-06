Treni straordinari per il concertone di Radio Italia a Palermo,

Treni straordinari per facilitare la mobilità dei partecipanti al Radio Italia Live - il Concerto, previsto a Palermo venerdì 27 giugno. Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con la Regione Siciliana, committente del servizio, ha attivato 6 treni straordinari in partenza da Palermo Centrale e diretti ad Agrigento, Cefalù e Piraineto che circoleranno la notte tra il 27 e il 28 giugno 2025. In particolare, sulla Palermo - Agrigento previsto un treno con partenza da Palermo Centrale all’1:15 e fermate intermedie a Bagheria, Termini Imerese, Roccapalumba Alia, Cammarata-San Giovanni Gemini, Acquaviva-Casteltermini, Campofranco, Aragona Caldare ed Agrigento Bassa. Sulla Palermo - Cefalù previsti due treni con partenza da Palermo Centrale all’1:00 e all’1:30 con fermate intermedie a Palermo Brancaccio, Palermo Roccella, Ficarazzi, Bagheria, Santa Flavia-Solunto-Porticello, Casteldaccia, Altavilla, S. Nicola (Tonnara), Trabia, Termini Imerese, Campofelice e Lascari.

Sulla relazione Palermo-Piraineto previsti tre treni con partenza da Palermo Centrale all’1:05, all’1:20 e all’1:35 con fermate intermedie a Palermo Guadagna, Palermo Vespri, Palermo Palazzo Reale-Orleans, Palermo Lolli, Palermo Notarbartolo, Palermo De Gasperi, Palermo Francia, Palermo S. Lorenzo, Palermo La Malfa, Palermo Cardillo, Palermo Tommaso Natale, Palermo Sferracavallo Isola delle Femmine, Capaci, Carini Torre Ciachea e Carini. I sei treni straordinari, aggiuntivi rispetto ai collegamenti esistenti, consentiranno così il rientro in tarda serata a quanti preferiranno lasciare l’auto a casa per raggiungere l’area del concerto, al Foro Italico di Palermo. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati. È consigliabile acquistare in anticipo il biglietto del treno. Nella stazione di Palermo Centrale è previsto un presidio di Assistenza alla Clientela e di FS Security. Informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia.