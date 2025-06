Straordinari alla polizia municipale, pagamenti verso lo sblocco

Si paga la truppa, ma non i graduati. E su tutto incombe , comunque, un parere ministeriale che potrebbe rimettere in discussione tutto o chiudere per sempre la vertenza.

La questione del progetto per servizi aggiuntivi della polizia municipale, non si è conclusa. Ieri la commissione Bilancio ha ospitato il comandante, Angelo Colucciello, e la dirigente dell’ufficio stipendi della ragioneria, Nicoletta Mangiapane, per avere un quadro aggiornato della vicenda che tiene banco in maniera sotterranea da molti mesi.

In sintesi. Il ministero ha stanziato solo per le città Metropolitane un fondo per il potenziamento della sicurezza urbana, un milione all’anno per tre anni. Il comandante ha predisposto uno schema dei servizi che è partito col Festino dell’anno scorso. Il meccanismo, però, s’è inceppato proprio nel momento in cui dovevano essere liquidate le spettanze ai lavoratori.

Le determine di pagamento sono state rimandate indietro. Non convincevano due cose.