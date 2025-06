«Sapere Palermo: non solo lotta alle estorsioni», l’evento di Addiopizzo al No Mafia Memorial

«Dall’estate del 2004 ad oggi, dagli adesivi all’impegno sul territorio di promozione del consumo critico antiracket, dall’assistenza alle vittime di estorsione alle riflessioni sul ruolo della politica e la qualità del consenso, dall’inclusione sociale alla rigenerazione urbana nel quartiere kalsa di Palermo, il cammino è stato a tratti prodigioso, faticoso, alle volte sconfortante, ma anche carico di soddisfazioni e risultati positivi». Lo scrive in un post sul sito Addiopizzo che a ventuno anni dalla nascita, venerdì 27 giugno alle 17:30, vede l’Associazione nella cornice di Palazzo Gulì al «NO MAFIA MEMORIAL» (Palermo, corso Vittorio Emanuele 351), dove di recente ha riaperto la mostra Addiopizzo 20, grazie alla preziosa collaborazione degli amici del Centro siciliano di documentazione Giuseppe Impastato, e in cui promuoverà l’incontro «Sapere Palermo: non solo lotta alle estorsioni».

Il momento di dibattito che sarà animato dai rappresentanti di Addiopizzo costituirà l’occasione per aggiornare l’analisi sul fenomeno estorsivo ma anche per confrontarsi e riflettere sugli strumenti e le strategie di prevenzione e contrasto alle condizioni di povertà economica ed educativa che investono la città di Palermo e che costituiscono uno dei principali serbatoi che alimenta fenomeni di devianza e di criminalità organizzata.

«Abbiamo infatti rafforzato il convincimento - scrivono da Addiopizzo - che non è oramai più sufficiente sostenere commercianti ed imprenditori a denunciare fenomeni estorsivi se, parallelamente, non si orientano strategie ed interventi nella direzione di rimuovere le condizioni di degrado e povertà che contribuiscono ad alimentare fenomeni di devianza, di illegalità diffusa e di criminalità organizzata. Per questa ragione oltre all’attività di supporto alle vittime di estorsione e di promozione del consumo critico antiracket “Pago chi non paga”, dal 2015 nel quartiere Kalsa di Palermo, dove è presente la sede di Addiopizzo, l’Associazione opera con bambini, bambine e famiglie che vivono in condizioni di marginalità sociale ed economica, per facilitare l’accesso a diritti fondamentali come quello alla salute, all’istruzione, al lavoro e alla casa. E verso questa prospettiva Addiopizzo continuerà a volgere sguardo e impegno affinché il piano della sfida a Cosa nostra passi dalla dimensione del contrasto a quella del superamento».