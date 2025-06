Palermo, aggredisce due vigili che multavano le auto in divieto di sosta: fermato un parcheggiatore abusivo

Due agenti della polizia municipale, che stavano multando della auto in divieto di sosta, sono stati aggrediti da un parcheggiatore abusivo in via Rocco Jemma a Palermo. L’uomo, dopo avere insultato e colpito con dei pugni e con una testata i vigili urbani, ha tentato la fuga, ma è stato bloccato. Gli agenti sono stati medicati al pronto soccorso del Policlinico. È in corso il processo per direttissima al parcheggiatore abusivo.

«Esprimo la mia solidarietà e vicinanza ai due agenti della polizia municipale - dice il consigliere comunale Ottavio Zacco - vittime della vile aggressione. Un gesto inaccettabile, che colpisce non solo i due agenti ma l’intera comunità cittadina che crede nella legalità e nel rispetto delle regole».