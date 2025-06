Maxievasione dell'Iva, il business non si è fermato con le indagini

Nonostante gli arresti, i sequestri e le indagini in corso, le associazioni criminali coinvolte nella maxi-evasione all’Iva comunitaria, scoperta dagli uffici di Palermo e Milano della Procura Europea, e, con loro, gli imprenditori che sfruttano il sistema, invece di fermarsi «si sono prodigate per rendere ancora più sofisticato il procedimento di elusione dell’IVA e assicurazione dei proventi illeciti, coinvolgendo imprese conduit di altri Paesi europei, adottando cautele (come dotarsi di sistemi di comunicazione criptati e utilizzare società con sede in Paesi extra U.E. per convogliare i profitti illeciti), prezzolando soggetti in grado di acquisire e rivelare notizie investigative ancora coperte da segreto e reclutando professionisti (legali e commercialisti) per assistere i singoli associati in caso di necessità».

Lo scrive il gip di Milano che ha disposto l’arresto di 11 persone accusate, a vario titolo, di associazione a delinquere transnazionale aggravata da agevolazione mafiosa e camorristica finalizzata alla commissione di frodi iva e riciclaggio.