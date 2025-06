Incidente sull’A29, Palermo-Mazara del Vallo: lunghe code all’altezza di Isola delle Femmine

Traffico in tilt questa mattina sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, a causa di un incidente avvenuto intorno alle 8 al chilometro 2,5, in prossimità dello svincolo per Isola delle Femmine.

L'incidente, le cui dinamiche sono ancora in fase di accertamento, ha provocato lunghe code in uscita da Palermo, in direzione Mazara del Vallo. Numerose le segnalazioni giunte in redazione da parte di automobilisti bloccati nel traffico e diretti anche in aeroporto.

Sul posto sono intervenute le squadre dell’Anas per la rimozione dei detriti e il ripristino della viabilità.