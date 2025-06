“Casare Terranova e Lenin Mancuso, un sodalizio inscindibile”, è il titolo dello spettacolo di Carmine Mancuso, figlio del maresciallo Lenin, che andrà in scena domani 26 giugno alle 18,30 nella sagrestia della chiesa di San Domenico a Palermo.

La giornata in ricordo del giudice Cesare Terranova, il primo magistrato ad intuire la scalata dei Corleonesi di Totò Riina, e del maresciallo Lenin Mancuso, è nata in collaborazione con l'associazione per ''Onorare la memoria de caduti nella lotta contro la mafia'' di cui Carmine Mancuso è presidente.

Prima dello spettacolo, interverranno il presidente del tribunale di Palermo, Piergiorgio Morosini, il procuratore delle Repubblica di Marsala, Fernando Asaro, il consulente della commissione siciliana antimafia, l'avvocato Nino Caleca, e frate Sergio Catalano.

Saranno presenti anche il prefetto Guido Longo, già questore di Palermo, e il presidente della Corte d'Assise Vincenzo Terranova