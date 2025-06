Caldo torrido a Palermo, scatta l’allerta arancione

Palermo si prepara a una giornata di caldo intenso: secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, domani 26 giugno la città sarà contrassegnata dal bollino arancione, un livello di allerta che indica possibili rischi per la salute, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione. Il capoluogo siciliano non è solo: insieme a Palermo, altre undici città italiane – tra cui Roma, Milano, Napoli e Venezia – si troveranno in condizioni simili. Peggio andrà a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, per cui è stato emesso il bollino rosso, segnalando una vera e propria emergenza sanitaria.

A Palermo, le temperature elevate, l'umidità crescente e la scarsa ventilazione stanno già creando un clima afoso e pesante. Il bollino arancione equivale al livello 2 di rischio, con potenziali effetti negativi per anziani, bambini piccoli, persone affette da malattie croniche e, in generale, per chi lavora all’aperto o svolge attività fisica nelle ore più calde.