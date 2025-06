Bankitalia, Federalberghi Palermo: «Il turismo si conferma motore per l'economia»

«Il turismo è tornato a essere il motore economico della Sicilia». Lo dice Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo analizzando il report della Banca d’Italia sull'andamento dell’economia siciliana nel 2024 e, in particolare modo, sulla crescita delle presenze turistiche nell’Isola. Secondo i dati presentati oggi a Palermo, infatti, il flusso turistico è cresciuto del 5,1%, più della media nazionale. «Stando al report di Bankitalia, l’incremento dei pernottamenti è stato trainato dagli stranieri - dice Di Stefano - e si è accompagnato a una crescita sostenuta della spesa dei turisti internazionali. L’aumento delle presenze turistiche si è concentrato soprattutto nelle province di Palermo, Messina e Trapani. Ad aiutare il turismo è la crescita del 10,3% del traffico passeggeri negli aeroporti dell’Isola, che è stato nettamente maggiore per i voli internazionali. Da non sottovalutare - conclude la presidente di Federalberghi Palermo - è anche l’incremento quasi triplo del settore crocieristico».