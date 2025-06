Traffico paralizzato a Palermo: buca su via Crispi, lunghe code fino al Foro Italico

Traffico in tilt questo pomeriggio a Palermo tra via Francesco Crispi e la Cala in direzione dell'uscita della città. La circolazione è bloccata per via di un restringimento della carreggiata davanti alla clinica Triolo Zancla nei pressi di piazza Fonderia.

Un'auto della polizia municipale sta presidiando la zona dove si è aperta una grossa buca sull'asfalto. In attesa che venga riparata, la corsia è stata ristretta costringendo così i veicoli ad avanzare a passo d'uomo. Nel frattempo si è formata una lunga coda che, partendo dal porto, continua fino al luogo che è stato recintato dai vigili urbani. Ci vuole almeno un'ora per affrontare il tratto che porta al Foro Italico: la strada, per percorrere la quale di solito si impiegano pochi minuti, è diventata una trappola per gli automobilisti.