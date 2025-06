Palermitana morta a Vienna, parla la cugina: «Aurora non si è suicidata»

Una ragazza palermitana è precipitata dal terzo piano di una palazzina, a Vienna, nella notte tra sabato e domenica, intorno all’una, ed è morta, alle tre del pomeriggio di ieri, dopo essere stata ricoverata all'ospedale generale della città austriaca, in seguito ad una lunga agonia.

Si chiamava Aurora Maniscalco, aveva 24 anni e da tre anni viveva a Vienna perché impiegata, come hostess, alla Lauda Air. Amava le lingue, e la città la aveva accolta per coronare un sogno. Insieme a lei, all’interno dell’appartamento in cui abitava, nel momento in cui la ragazza è precipitata dal balcone, vi era il suo fidanzato.

La notizia è stata data al Giornale di Sicilia dalla cugina della giovane, Federica Bevilacqua, che ha detto disperata: «Siamo attoniti, non crediamo a quanto accaduto. Vogliamo sapere cosa è realmente successo, perché non crediamo che lei si sia suicidata».

Il fidanzato della giovane, ventisettenne, è anche lui palermitano, ed è impiegato come assistente di volo in un'altra compagnia aerea.

«Mio zio si trova già a Vienna da ieri - racconta la parente - è stato chiamato domenica mattina dall'ospedale viennese che lo informava dell'accaduto. I medici hanno tenuto a sottolineare, sin da subito, che la situazione era molto grave». Il padre di Aurora si chiama Francesco Paolo e lavora a Rimini, per un'azienda privata.