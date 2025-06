La giovane palermitana morta a Vienna, parla una zia: «Ho saputo che avevano avuto una lite, forse per motivi di gelosia»

I genitori di Aurora in queste ore, su consiglio del loro legale, si stanno recando in un commissariato a Vienna, per sporgere denuncia contro ignoti. «Vogliamo che sequestrino la salma e che vengano messi i sigilli anche all’abitazione, per sapere la verità», dice al Giornale di Sicilia la zia della giovane, sorella del padre. I genitori di Aurora avevano divorziato diversi anni fa, prima abitavano in zona viale Michelangelo, poi, in seguito al divorzio hanno venduto casa e il padre si è trasferito a Rimini. Aurora ha un fratello che, in questo momento, si trova a Vienna insieme ai genitori.

«Non fa altro che piangere, è in stato confusionale - prosegue la zia - mia nipote non è mai stata benvoluta dalla famiglia del ragazzo». Aurora Maniscalco e il suo fidanzato, E. L., stavano insieme da quando erano ragazzini.

«Ho saputo che tra i due c’è stata una lite violenta, forse per motivi di gelosia - prosegue la parente - lui ha detto a mio nipote che è stato interrogato per due ore dalle autorità austriache. Nemmeno io credo che si sia trattato di suicidio».