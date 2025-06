Il crollo del contro soffitto al Policlinico, la Filca Cisl: «Si è sfiorata la tragedia, si investa di più nella sicurezza»

«Si è sfiorata l’ennesima tragedia e solo per alcune coincidenze fortuite non è scappato il morto perché se il crollo di una parte del controsoffitto dell’edificio del Policlinico fosse avvenuto in un orario diverso si sarebbe consumata l’ennesima perdita di vittime innocenti». Lo hanno detto, in una nota congiunta, il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia, Paolo D’Anca e il segretario provinciale della Filca Cisl Palermo Trapani, Francesco Danese.

Che aggiungono: «Bisogna assolutamente investire nella sicurezza degli edifici pubblici, nelle scuole, negli ospedali e provvedere immediatamente alla messa in sicurezza delle strutture pubbliche che si trovano in condizioni fatiscenti perché rappresentano un grave pericolo per l’ incolumità pubblica. Rilanciamo il nostro appello alle istituzioni perché investano maggiormente nella sicurezza e chiediamo che venga istituita immediatamente una commissione di verifica sulle condizioni di agibilità degli edifici di Palermo anche con là previsione di fondi straordinari per l’emergenza. Confidavamo nelle risorse e nei fondi messi a disposizione con il Pnrr ma il ritardo riscontrato nelll’avvio dei progetti previsti per la manutenzione delle strutture è inaccettabile e il Pnrr rischia di trasformarsi in un’occasione persa. Ci auguriamo che le istituzioni non facciano orecchio da mercante e si attivino immediatamente per prevedere lo stanziamento anche di fondi regionali per intervenire su quelle strutture pubbliche che sono a rischio perché e già troppo tardi e le tragedie sono sempre dietro l’angolo e i cittadini non possono assolutamente accettare che venga messa a rischio la loro incolumità».