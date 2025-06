Guardia di finanza, nell'ultimo anno e mezzo in Sicilia sono stati sequestrati beni da 100 milioni per frodi fiscali

Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025 i reparti del Comando regionale Sicilia della Guardia di finanza hanno eseguito oltre 41 mila interventi e oltre 8.800 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno «a tutto campo a tutela di famiglie e imprese», affermano le Fiamme Gialle nel giorno in cui in Sicilia si festeggia a Palermo il 251esimo anniversario della Fondazione del Corpo.

Le attività ispettive hanno consentito di individuare 664 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico) e 3.970 lavoratori in nero o irregolari. Scoperti, inoltre, 33 casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte, a manipolazioni dei prezzi di trasferimento, a residenze fiscali fittizie e all’illecita detenzione di capitali oltreconfine. I denunciati per reati tributari sono 1.237, di cui 47 tratti in arresto. Sono stati inoltre segnalati all’Agenzia delle entrate crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica inesistenti o a elevato rischio fiscale, nonchè sequestrati beni costituenti profitto dell’evasione e delle frodi fiscali, per un valore di oltre 100 milioni di euro.