Due incendi a Palermo: fiamme in un bar di via Almeyda e vicino a una rivendita di street food in via Buonriposo

Due incendi sono divampati a Palermo. Il primo in via Terrasanta in un bar pizzeria: i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme divampate da Extrò food, all’incrocio con via Damiani Almeyda. Il rogo sarebbe stato circoscritto dagli stessi dipendenti dell’attività, fra i quali una donna che è rimasta lievemente intossicata ed è stata affidata ai sanitari del 118.

Il secondo incendio è scoppiato in via Buonriposo, nei pressi di una rivendita di street food. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno limitato i danni.